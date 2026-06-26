Home > Podcast > 26/06 – Doppio terremoto in Venezuela, centinaia di morti e feriti – Mattarella: “La Repubblica è di tutti” – Il Real ricompra Nico Paz

Doppio terremoto in Venezuela, centinaia di morti e feriti. Si stimano almeno 10mila dispersi, mentre si continua a scavare tra le macerie. Tajani “Stiamo verificando la situazione degli italiani”.

Mattarella: “La Repubblica è di tutti, la Carta ne è il volto e l’anima”. I Vannacciani lasciano l’aula di Montecitorio durante la cerimonia per gli 80anni dell’assemblea Costituente.

Si infiamma il mercato attorno a Nico Paz. Il Real Madrid attiva la clausola di recompra, il Como può riprenderlo per 60 milioni. Probabile asta in vista, Inter alla finestra