Il vicepremier e ministro degli Esteri: "Trattativa ostaggi si è complicata"

L’Italia si è astenuta nella risoluzione votata dall’Assemblea generale dell’Onu perché questa “non era equilibrata”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato al Gr1. Nella risoluzione, ha spiegato il vicepremier, “non c’era una condanna di Hamas”, mancava il riferimento “alla difesa di Israele” e “c’erano una serie di punti che non rendevano equilibrato” il testo.

Trattativa ostaggi si è complicata ma non bisogna rinunciare

“La trattativa” per la liberazione degli “ostaggi” in mano ad Hamas “continua ma con battute d’arresto”, “i bombardamenti così accesi con l’attacco di Israele di ieri sera e stamane e con Hamas che continua a lanciare missili non agevolano la trattativa ma non bisogna rinunciare”, ha spiegato ancora il vicepremier che ha poi sottolineato che nella trattativa per gli ostaggi sono soprattuto Egitto e Qatar che stanno cercando di convincere Hamas.

