Il leader di Azione arrivando all'Assemblea nazionale: "Vogliamo parlare di temi concreti"

“Oggi riparte il lavoro del Terzo Polo, senza Italia Viva per scelta di Renzi, riparte con Elena Bonetti ed Ettore Rosato“. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, arrivando all’Assemblea nazionale, a Roma. “Noi facciamo la nostra Assemblea nazionale ma – ha spiegato – è anche un punto di contatto con esponenti della maggioranza e delle altre opposizioni. È il lavoro che facciamo sempre: cercare di far sedere intorno a un tavolo a parlare di problemi concreti, dal salario minimo alla sanità, perché la politica non può essere solo rumore di uno contro gli altri. L’Italia è in una condizione difficile, il mondo è in fiamme e non possiamo farlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata