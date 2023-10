Il sindaco di Napoli: "Siamo il motore del cambiamento del Paese"

A margine della presentazione del live che i Negramaro terranno al Maradona il prossimo 15 giugno, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto anche sulla situazione politica nazionale. “Non do un voto al Governo Meloni, dico solamente che ci aspettiamo di più dal Governo per i Comuni”, ha detto il primo cittadino del capoluogo campano, rispondendo a chi gli chiede un voto al Governo Meloni a un anno dal suo insediamento. “I Comuni e le città sono il vero motore del cambiamento del Paese e il vero luogo dove i cittadini possono utilizzare i loro diritti di cittadinanza. Quindi ci aspettiamo di più per i Comuni“, ha aggiunto Manfredi.

