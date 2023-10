Il ministro risponde a una domanda sulla vita privata della premier

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida fa un cenno al caso Giambruno. “Giorgia Meloni è forte, lo sta dimostrando anche in queste ore. Ha capacità di avere come priorità l’Italia e sul piano internazionale un quadro di tenuta dei valori di pace, di democrazia, libertà che devono essere ora i primi elementi da tutelare insieme senso umanità che ci appartiene e che in questa condizione di crisi mediorientale deve essere posta come fattore importante” ha detto a margine di una iniziativa di Fratelli d’Italia a Roma. “Non so a chi si riferisse la Meloni, chiedetelo a lei”, ha aggiunto a una domanda sul post con cui la presidente del Consiglio ha annunciato la fine delle relazione con il compagno.

