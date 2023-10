“Io credo che il dato sia duplice, da un lato i risultati che sono comunque altalenanti perchè veniamo dalla vittoria del Campionato di Europa, dalla mancata qualificazione ai mondiali e alle Olimpiadi. Veniamo però anche da un anno dove tre squadre italiane sono andate in finale quindi c’è vita nel pianeta calcio”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro dello Sport sulla richiesta di dimissioni di Gravina avanzata dalla Lega..Il rinnovamento è sempre un fattore positivo ma deve essere il frutto di due analisi – spiega ancora Abodi -: la necessità di una riforma e l’indebitamento del sistema. Io metto insieme la inefficienza finanziaria con quella sportiva, cinque miliardi e mezzo di indebitamento vuol dire che il sistema così non funziona. Le dimissioni Gravina? Questi vertici possono funzionare se non c’è un uomo solo al comando, se il sistema non dimostra di essere efficiente con le regole che ci sono il sistema stesso deve chiedere aiuto magari con un commissario ad acta. Io ripeto che con le dimissioni di un uomo solo non si cambia”.

