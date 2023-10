Il ministro delle Imprese e del Made in Italy sull'offerta presentata da Kkr

Su Tim “noi abbiamo il piano A e lavoriamo sul piano A. Siamo convinti che il piano A che il ministero dell’Economia ha messo in campo abbia successo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa al Mimit, ha risposto a chi gli chiedeva se il governo ha un eventuale piano B per Tim rispetto all’offerta di Kkr.

