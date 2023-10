Tim presenta la maratona di eventi “4 Weeks 4 Inclusion”, una quattro settimane di incontri e attività dedicate alla promozione dell’inclusione e della diversità nel mondo aziendale. A inaugurare la kermesse la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, accompagnata dal presidente di Tim Salvatore Rossi e dai saluti di Helena Dalli, commissaria europea all’Uguaglianza. La “4 Weeks 4 Inclusion” raggiunge la sua quarta edizione, facendo registrare per quest’anno la partnership di oltre quattrocento tra imprese, università, associazioni ed enti no profit, uniti dall’unico obiettivo di favorire la cultura dell’inclusione e del diritto individuale alla diversità fuori e dentro le aziende. A confermare l’importanza del lavoro congiunto di pubblico e privato in questa direzione anche l’ultima ricerca Ipsos presentata per l’occasione, che sottolinea come per oltre l’85% delle imprese intervistate l’attenzione alle politiche di diversità e inclusione accelererà nei prossimi anni.

