La segretaria dem: "Questo conflitto sta facendo troppe vittime tra i civili"

“Il Pd è per un cessate il fuoco umanitario, in linea con quanto chiesto anche dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Positivo che anche il Parlamento europeo si sia espresso per una pausa umanitaria di questo conflitto che sta facendo troppe vittime tra i civili e per garantire il supporto umanitario”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

Riunione gruppi Pd, partito compatto su linea Medioriente

Riunione dei gruppi parlamentari e del gruppo dirigente Pd questa mattina per fare il punto sulla situazione in Medioriente. L’assemblea, andata avanti per circa tre ore, è stata presieduta dal responsabile esteri Peppe Provenzano, è ha fatto registrare – assicurano fonti dem – grande compattezza sulla linea tenuta dal Pd in questi giorni, di condanna ad Hamas e di sostegno al diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata