La premier in conferenza stampa: "Unità di vedute, non disperde risorse ma le concentra su priorità"

“Il Consiglio dei ministri questa mattina ha varato la manovra di bilancio per il 2024. Il Cdm lo ha fatto a tempo di record, in poco più di un’ora, a dimostrazione dell’unità di vedute del Cdm e della maggioranza che sostiene il governo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri. “È una manovra per poco meno di 24 miliardi di euro, che sono il frutto per quasi 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese”, ha aggiunto. “È una manovra che io considero molto seria e realistica, che non disperde risorse ma le concentra su alcune grandi priorità, continuando a seguire una visione che questo governo ha messo in campo dall’inizio del suo mandato” le parole della premier.

