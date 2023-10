Così la segretaria del Pd ospite del convegno Argomenti 2000 e Cerses 'Guardando al futuro', organizzato a Roma

Elly Schlein detta la linea del Partito democratico in merito alla guerra tra Israele e Hamas e rispode agli attacchi del leader del Movimento 5 Stelle. “Secondo Conte non avrei tolto l’elmetto dal Pd? Io non credo che la parola pace possa essere divisiva a meno che non sia tradita nella sua essenza. Io credo che una grande forza progressista non possa che avere una tensione verso la fine di ogni guerra e verso la pace. Questa è sempre stata l’essenza di una grande forza progressista e lo è dai tempi del ramoscello nel simbolo dell’Ulivo. Lo è ancora oggi come parte del patrimonio di valori del Partito democratico”, ha detto la segretaria del Pd, ospite del convegno Argomenti 2000 e Cerses ‘Guardando al futuro’ a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata