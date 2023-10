“Noi in queste ore stiamo lavorando con tutti gli attori della Regione, ho sentito diversi capi di stato e di governo nei giorni scorsi, stiamo cercando di scambiare informazioni e di mantenere contatti a 360 gradi proprio per lavorare il più possibile per evitare una escalation che possa portare a un conflitto regionale e quindi molto, molto più esteso”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dal Mozambico, nel corso della visita a bordo del cacciatorpediniere della Marina Militare ‘Durand de la Penne’. “Confesso di essere abbastanza preoccupata dallo scenario generale, ma penso che c’è un lavoro che si possa fare, e che non a caso stiamo facendo per evitare che il conflitto possa avere una escalation che sfugge al controllo”, ha sottolineato la premier.

