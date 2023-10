La premier a nome del Governo italiano esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà alle comunità colpite

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è intervenuta in merito al conflitto in Israele. “Oggi più che mai, dopo i fatti orribili e barbari che stanno avvenendo in Israele, il Governo esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà al popolo d’Israele e alle comunità ebraiche italiane. Il terrore non prevarrà mai” dichiara la premier in occasione del 41esimo anniversario dell’attentato alla Sinagoga di Roma.

Meloni ricorda attentato Sinagoga: “Sia fatta verità su ferita aperta”

“Il 9 ottobre del 1982, durante la festa di Shemini Atzeret, la Comunità ebraica di Roma è stata colpita da un terribile attacco terroristico. Quaranta i feriti e una vittima, il piccolo Stefano Gaj Taché, un bimbo italiano di soli due anni. Una giornata buia, una ferita per la Nazione che ancora non si è rimarginata. Nessuno ha pagato per le bombe e le raffiche di mitra che quel giorno hanno spezzato la vita di Stefano, devastato una famiglia, provocato dolore in tante altre e sconvolto un’intera comunità”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel 41esimo anniversario dell’attentato alla Sinagoga di Roma. “Oggi rinnoviamo l’impegno per non dimenticare ciò che è successo – aggiunge la premier – e per continuare a chiedere che sui fatti di quella terribile giornata sia fatta verità storica e processuale”, conclude Meloni.

