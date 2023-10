Il ministro: "Stupisce la prostesta dei sindaci"

“Mi stupisce la protesta dei sindaci che in questi anni non hanno applicato la vecchia legge ritenendola di difficile applicazione ma io vi porto qui a Roma la delibera di un sindaco che nel 2006 fece un provvedimento per aumentare di mille unità le licenze. Da allora sono passati 17 anni nessun altro ha fatto provvedimenti simili. ll sindaco era Walter Veltroni che decise di aumentare gratuitamente le licenze senza guadagnare e oggi il sindaco Gualtieri ci dice che deve fare cassa sull’emergenza”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro del Made in Italy a margine di un convegno a Roma sugli infortuni sul lavoro. “Bene da allora ad oggi quella legge poteva essere cambiata prosegue Urso -, Gualtieri è stato anche ministro dell’Economia, poteva cambiarla se la riteneva di difficile applicazione o applicarla se la riteneva utile, come ha fatto Veltroni di fronte ad una emergenza”.

