La premier sui social: "Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, posta su X un video con i cori contro di lei di alcuni manifestanti in metropolitana a Roma, in occasione della mobilitazione organizzata dalla Cgil insieme a più di 100 associazioni. “Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi ‘slogan politici’ di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri” scrive sui social la premier. “La Meloni è una put**na”, si legge nel sottotitolo del filmato.

Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi “slogan politici” di alcuni militanti della CGIL. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri. pic.twitter.com/3eGmqVrs0O — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 8, 2023

