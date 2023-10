Oggi in piazza a Roma 100mila persone con la Cgil

Centomila i partecipanti secondo gli organizzatori, 35mila secondo la questura, alla manifestazione romana della Cgil insieme a più di 100 associazioni. “La Via Maestra, insieme per la costituzione”, questo il nome del corteo, che ha raggiunto piazza San Giovanni. In piazza anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che dichiara: “L’Italia lotta unita, il Pd c’è”.

Landini: Questa è la piazza di chi paga le tasse e cambia il Paese”

“Questa è la piazza di chi vuole cambiare il Paese, questa è la piazza di chi paga le tasse”, ha detto Landini dal palco della manifestazione. “Sono vent’anni che a turno arriva il salvatore della patria, ora basta. Quando le cose sono difficili c’è bisogno dell’intelligenza di tutti, di lavorare insieme, è questo l’obiettivo”, ha aggiunto il segretario.

Landini: “Non ci fermeremo finché non otterremo risultati”

“Noi rappresentiamo la maggioranza di questo Paese. Abbiamo bisogno di batterci” per i diritti, per il lavoro, per la Costituzione e “non ci fermeremo fino a quando non otterremo dei risultati“, ha detto ancora Landini.

Landini: “No a modifiche Costituzione”

“Il mondo del lavoro, che tiene in piedi questo paese, va messo nella condizione di poter discutere e definire il futuro, facendo le riforme di cui c’è bisogno a partire da un lavoro che non sia precario e da una riforma fiscale degna di questo nome. Soprattutto, attuando la costituzione”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini, indirizza al governo con la manifestazione a Roma “La via maestra”, in corso a Roma. “Quei diritti fondamentali sanciti della nostra costituzione devono oggi essere attuati e quindi siamo contrari a qualsiasi idea di modifica della Costituzione e per questo chiediamo al governo di cambiare le proprie politiche economiche e sociali e anche di riforme istituzionali”, ribadisce Landini. “Nei prossimi giorni, visto che il governo dovrà fare la legge di bilancio, noi proporremo anche a Cisl e Uil, a fronte delle lacune che già vediamo nella manovra, di proseguire quella mobilitazione che unitariamente abbiamo fatto a maggio” ha detto Landini a margine del corteo “La via maestra” in marcia per il centro di Roma. Il sindacato di Corso d’Italia, infatti, ha deciso di organizzare la manifestazione di oggi in solitaria. “Però per quanto ci riguarda, oggi è già un primo momento di farlo, poi insieme a loro discuteremo come proseguire una mobilitazione che punti a cambiare le politiche economiche sociali sbagliate”, afferma il segretario. Sono circa 100mila le persone in piazza secondo i calcoli delle numerose associazioni che hanno organizzato l’evento.

