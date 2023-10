Il segretario di Sinistra Italiana alla manifestazione della Cgil a Roma

Nicola Fratoianni ha partecipato al corteo organizzato dalla Cgil a Roma “La via maestra, insieme per la costituzione”. Il segretario di Sinistra Italiana ha condannato l’attacco di Hamas contro Israele e aggiunto: “Dobbiamo garantire due cose fondamentali: i diritti del popolo palestinese martoriato e la sicurezza dello stato di Israele. Fino a quando non ci saranno interventi come questi continueranno a crescere gli estremismi: l’estremismo di Benjamin Netanyahu e quello di Hamas”.

