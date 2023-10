Due i cortei che confluiranno a San Giovanni

Hanno risposto in tanti all’appello della Cgil per una manifestazione nazionale “a difesa della Costituzione”. Provenienti da tutta Italia gli iscritti al sindacato portano in piazza gli appelli “a difesa della Carta Costituzionale”, il “no all’Autonomia differenziata” e una richiesta ““di maggiori investimenti nella Sanità”. Centrale anche i temi a difesa dell’ambiente. Il corteo si è mosso da piazza della Repubblica per raggiungere poi piazza San Giovanni dove si riuniranno poi all’altro spezzone, sempre promosso dalla Cgil, partito però da piazzale dei Partigiani, in zona Ostiense.

