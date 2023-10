Il Pd definisce l'episodio "squadrista" e annuncia un'interrogazione parlamentare

Dura condanna dei senatori del Pd nei confronti dell’attacco del vicepremier Matteo Salvini contro Iolanda Apostolico, la giudice che a Catania ha disapplicato le nuove regole del governo sui migranti liberando dal Cpr di Pozzallo tre persone di nazionalità tunisina. Salvini ieri ha postato un video del 2018 in cui si vede la magistrata partecipare a una manifestazione in favore dei migranti. “La caccia scatenata da Salvini alla persona della giudice Apostolico è davvero incredibilmente grave. Il Ministro non è nuovo a queste cose: una decina di anni fa dette vita ad un altro episodio squadrista, andando a protestare sotto casa della Ministra Fornero, mettendo a rischio anche la sicurezza della famiglia”, dichiarano i senatori dem Anna Rossomando e Walter Verini, annunciando un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul video diffuso da Salvini.

M5S: “Come ha fatto a entrare in possesso del video?”

“Il ministro delle Infrastrutture ha pubblicato un video sui suoi social di una manifestazione del 2018. Ora non entro nel merito dell’opportunità o meno per un magistrato di partecipare alla manifestazione, come non entro nel merito della sentenza di quel magistrato. Sono qui per segnalare che pare che questo video, del quale è entrato in possesso il ministro, sia stato filmato da dietro un muro alle spalle della Digos, e sembrerebbe filmato da un soggetto ben identificato. La domanda che ci siamo posti come gruppo M5S è come fa il ministro a essere entrato in possesso del video? È in corso una schedatura dei manifestanti, e viene usata per alimentare odio e rancore contro un magistrato? Questo è il tema di un’interrogazione che porremo al ministro Piantedosi e alla quale spero che il governo vorrà rispondere”. Lo ha detto in Aula alla Camera Vittoria Baldini, del M5S, a proposito del video pubblicato ieri dalla Lega e da Matteo Salvini sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata