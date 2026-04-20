Pavia, 25enne ucciso in parcheggio: fermato un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla polizia di Stato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25enne ucciso in un parcheggio dell’area Cattaneo, in via Nazario Sauro, a Pavia.

Vaccaro è morto nella notte tra sabato e domenica al Policlinico San Matteo dopo essere stato raggiunto da un fendente letale al collo. Il delitto al culmine di una rissa, secondo i primi accertamenti nata per futili motivi, all’uscita da una serata in un locale della zona. Gli amici del giovane accoltellato lo hanno dapprima portato a casa, poi, accortisi della gravità delle ferite, hanno chiamato i soccorsi ma ormai non c’era più nulla da fare.