Rumen Radev trionfa in Bulgaria, “è vittoria della speranza”

Radev è considerato filorusso

L’ex presidente bulgaro Rumen Radev, conosciuto per la sua posizione critica nei confronti della Ue e per i suoi appelli a rivitalizzare le relazioni con la Russia, ha definito una “vittoria della speranza” quella ottenuta dalla sua formazione politica, Bulgaria Progressista (PB), che si è assicurata il primo posto nelle ottave elezioni parlamentari del Paese in cinque anni.

Le proiezioni degli istituti demoscopici indicano che PB ha ottenuto circa il 44% dei voti, percentuale che gli garantirebbe una maggioranza assoluta con almeno 129 seggi nel Parlamento bulgaro, composto da 240 seggi. I risultati definitivi sono attesi per oggi ma i primi sondaggi mostrano PB in netto vantaggio sul partito GERB di Borissov e sulla coalizione liberale PP-DB, che si prevede otterranno entrambi circa il 12% dei voti.