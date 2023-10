la repliuca della Lega: "Si tratta di una manifestazione pubblica"

Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, ha postato sul suo profilo X il video di una manifestazione a sostegno dei migranti bloccati a bordo delle nave Diciotti. “25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…” scrive il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Subito dopo, in una nota il deputato catanese della Lega Anastasio Carrà, afferma: “Ha ragione il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini: nel video che ha pubblicato questa mattina sui social ci sono volti noti. Sono certo di riconoscere la magistrata di Catania Iolanda Apostolico, che in quel 25 agosto 2018 era su uno molo del porto catanese durante la manifestazione dell’estrema sinistra. La folla gridava assassini e animali in faccia alla polizia per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire?”.

Salvini: “Magistrato Catania mette like a post di insulti”

Non è il primo post del ministro in cui va all’attacco del magistrato. Nella giornata di ieri Salvini, sempre sui social aveva scritto: “Domando a voi: ma è normale che un magistrato di Catania metta ‘mi piace’ a post – del marito – che insultano il sottoscritto quando ero ministro dell’Interno, e poi decida di smentire i decreti del governo in materia di immigrazione?”, le parole del segretario della Lega commentando i post del marito di Iolanda Apostolico, a cui la donna ha messo un like.

Ostellari: “Video Catania lascia sgomenti”

“Esprimo la mia solidarietà alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell’Ordine. Il video diffuso in queste ore e risalente al 2018 lascia ancora sgomenti. Lo Stato e i suoi rappresentati sono chiamati a onorare chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza di tutti e, lo auspico, non a confondersi con frange di facinorosi”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.

Lega: “Video dimostra che Apostolico doveva astenersi da giudizio”

“La terzietà di chi è chiamato ad amministrare la giustizia è un elemento fondante del nostro sistema istituzionale. La giudice Apostolico avrebbe dovuto astenersi da un giudizio che la vedeva eccessivamente coinvolta sul piano politico, come appare dal video pubblicato da Matteo Salvini e come dimostrano le opinioni espresse, nonché il sostegno e l’appartenenza ad alcuni gruppi di estrema sinistra. La sensazione è che abbia usato il proprio ruolo per far valere le proprie convinzioni politiche, al di sopra delle norme. Per questo è giusto che il Ministro Nordio, insieme agli organi preposti, avvii una verifica interna”. Così il deputato della Lega, Andrea Barabotti.

Lega: “Apostolico a manifestazione sinistra, fa politica o giustizia?”

“Un video sconcertante che lascia poco all’interpretazione: cosa ci faceva nel 2018 il magistrato Iolanda Apostolico ad una manifestazione di estrema sinistra per far sbarcare gli immigrati dalla Nave Diciotti, in mezzo ad attivisti che urlano ‘assassini’ e ‘animali’ in faccia alla Polizia? Il ministro degli Interni di allora era Matteo Salvini. La decisione dei giorni scorsi di questo giudice di non convalidare un fermo di migranti irregolari, di cui alcuni recidivi, è una coincidenza? Dopo queste immagini Apostolico chiarisca: si occupa di politica o di giustizia?”. Così la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente della Lega a Palazzo Madama e del Comitato parlamentare Schengen.

Lega: “Ci aspettiamo Nordio faccia chiarezza”

“Chiediamo al ministro guardasigilli Carlo Nordio di intervenire quanto prima e fare chiarezza sul video pubblicato da Matteo Salvini, in cui tra i manifestanti che nel 2018 urlavano assassini di fronte a un cordone di agenti delle forze dell’ordine, si riconosce anche il volto di Iolanda Apostolico. La presenza di un magistrato tra le fila di estremisti di sinistra è garanzia della terzietà che un giudice deve assicurare?”. Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Giustizia, Ingrid Bisa.

Anm: “No a screening vita privata”

“Penso sia corretto valutare la terzietà di un giudice sulle motivazioni di un provvedimento e non fare lo screening sul passato della vita privata o pubblica di un magistrato perché altrimenti la compressione dei diritti di manifestazione diventa impossibile da reggere”. Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, rispondendo a Sky Tg24 sulla vicenda della giudice Apostolico di Catania accusata di aver espresso sui social posizioni contro la Lega di Matteo Salvini in passato. “Valutare la terzietà sulla base dei provvedimenti assunti e sulle motivazioni”, ribadisce il leader dell’Anm per il quale il rischio è che “oggi può essere un like” sui social a venire contestato “ma domani può essere l’intervento a un convegno tecnico o uno scritto giuridico”.

La replica della Lega: “Manifestazione pubblica non è vita privata”

“Quanto sta succedendo nelle ultime ore non è un preoccupante screening sui giudici e sulla loro vita privata come sostiene l’Anm: siamo di fronte a una manifestazione pubblica al porto di Catania e a post pubblici di insulti contro il ministro Matteo Salvini. Piuttosto, devono essere preoccupati i 58milioni 851mila italiani che possono essere giudicati da toghe la cui terzietà e imparzialità sono gravemente compromesse dal caso Apostolico”. Così fonti della Lega.

