La lettera dei due leader: "Solo così può tornare la fiducia dei cittadini"

Fermare i flussi irregolari di migranti per ripristinare la fiducia dei cittadini. Lo auspicano, in una lettera congiunta pubblicata dal Corriere della Sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier britannico Rishi Sunak. “Solo fermando il flusso di migranti irregolari possiamo ripristinare la fiducia dei cittadini britannici e italiani, non solo nei nostri confini nazionali, ma anche nella cooperazione europea e internazionale”, si legge nell’intervento. “Solo fermando il flusso di migranti illegali – proseguono i due leader – possiamo proteggere il ruolo storico delle nostre due Nazioni come luoghi di asilo e rifugio. Come possiamo prenderci cura di coloro che hanno davvero bisogno del nostro aiuto, quando i nostri sistemi di accoglienza sono così sotto pressione? La nostra determinazione nell’affrontare questo problema sta già dando risultati”.

“Italia e Regno Unito hanno stessi obiettivi”

“I gruppi criminali stanno mettendo in campo nuove tattiche per sfuggire alla giustizia e impongono un cambio di passo nella nostra risposta, in particolare per distruggere le loro catene di approvvigionamento. E nel corso dell’incontro con la Commissione Europea e le Nazioni europee tra le più colpite dal fenomeno, che abbiamo organizzato congiuntamente, è stato concordato di sostenersi l’un l’altro nell’affrontare le sfide poste dalla migrazione illegale“, si legge ancora nella lettera. “Siamo orgogliosi che l’Italia e il Regno Unito stiano lavorando fianco a fianco in questo ambito, perchè in questa e in molte altre aree le nostre prospettive e i nostri obiettivi sono gli stessi. Infatti, oggi siamo due tra le Nazioni più vicine in Europa – proseguono i due leader -. Come membri della Nato, continueremo a lavorare insieme per rafforzare la sicurezza europea contro le minacce e l’instabilità, ovunque esse si presentino”.

