Iran, Teheran: “Sicurezza Hormuz non è gratuita”. Negli Usa crolla il gradimento di Trump – La diretta

Mentre prosegue il cessate il fuoco nella guerra in Iran, e si continua a tentare la via negoziale, resta alta la tensione internazionale sullo Stretto di Hormuz. Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref ha fatto sapere che la stabilità nello Stretto ha un costo, affermando che non ci si può aspettare che il Paese garantisca la sicurezza marittima mentre affronta restrizioni sulle proprie esportazioni di petrolio, in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti a seguito del sequestro di una nave iraniana. “La sicurezza dello Stretto di Hormuz non è gratuita. Non si possono limitare le esportazioni di petrolio iraniano e al contempo pretendere la sicurezza gratuita per gli altri”, ha affermato in un post su X aggiungendo che le conseguenze di una pressione continua avrebbero una portata globale, in particolare per i mercati energetici.

Intanto negli Usa crolla, secondo un sondaggio di Nbc News, il gradimento del presidente Donald Trump, che ha avviato il conflitto con Teheran.