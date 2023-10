Il vicesegretario della Lega Andrea Crippa è stato intercettato dai cronisti prima di entrare a palazzo Montecitorio, a Roma. Il politico del Carroccio ha parlato sia del tema migranti che di elezioni europee. “L’attacco alla Germania è una sensazione del fatto che Berlino non stesse aiutando l’Italia. Spero che abbiano fatto retromarcia per aiutare l’Italia, che è un Paese dell’Unione Europea, a risolvere un problema che è un problema di tutti. L’esecutivo sta lavorando bene, il presidente del Consiglio sta lavorando bene. Con il senno di poi è una vittoria del governo. Nel governo c’è anche la Lega quindi ci attribuiamo un po’ il merito di questa vittoria”, ha detto Crippa. “L’Europa cambia e migliora se il centrodestra italiano riesce a comporre un centrodestra europeo. Distanze con Forza Italia non ce ne sono mai state. La scelta è: o il centrodestra o la sinistra. Credo che anche Forza Italia preferisca governare in Europa con il centrodestra piuttosto che con i socialisti”, ha aggiunto.

