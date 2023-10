Il governatore dell'Emilia-Romagna con i cronisti fuori da Montecitorio

Il presidente del Partito Democratico e governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al ritardo dei fondi di coesione per la sua regione e ha spiegato: “Ne ho parlato con il ministro Fitto: voglio essere fiducioso che a breve riusciremo a chiudere l’accordo. Insieme a quello c’è quello di provare a ottenere nuovi fondi per l’alluvione, attraverso i fondi complessivi del PNRR”. Poi ha invitato la premier in regione: “Mi auguro che appena trovato, venga di persona la presidente Meloni a firmare l’accordo: daremmo anche una bella idea di senso di collaborazione tra istituzioni”.

