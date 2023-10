Cento i voti favorevoli, 72 i no e un astenuto

L’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia, e contestualmente al provvedimento, sul Dl Giustizia, con 100 sì, 72 no e un astenuto. I senatori erano chiamati a esprimersi sul ddl n. 897 di conversione in legge, con modificazioni, del dl n. 105 in materia di processo penale e civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, salute e cultura, personale magistratura e Pa, già approvato dalla Camera e che quindi diventa legge. Il provvedimento è arrivato in Aula senza mandato ai relatori, non essendosi concluso l’esame nelle Commissioni riunite.

