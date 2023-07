Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari è intervenuto sulla mozione di sfiducia per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, respinta dal Senato. “Direi che non è andata benissimo a chi è chiesto il voto di fiducia. 65 voti non sono pochi. Mettiamola così: qualcuno ha chiesto la sfiducia è andato in aula e ha preso 65 voti. Il resto sono chiacchere”, ha dichiarato Fazzolari, intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata