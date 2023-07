Così il ministro: "Importante individuare i responsabili"

Il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare Sebastiano Musumeci è intervenuto sulla questione relativa ai danni causati dal maltempo in diverse regioni in questi ultimi giorni. “Stiamo vedendo il bollettino aggiornato, non abbiamo notizie complete. Se riuscissimo a individuare i responsabili sarebbe importante compiere una azione di deterrenza. Le Regioni hanno chiesto lo stato di emergenza? Non sono aggiornato, non ho visto le carte, diamo il tempo di fare il loro lavoro. Io penso che due tre giorni hanno la possibilità di istruire gli atti, ci vuole anche tempo per abbozzare una previsione dei danni. Tempo quattro cinque giorni avremo qualche novità in più“, ha detto Musumeci.

