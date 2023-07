A Milano e in tutta la regione si continua la conta dei danni dopo le tempeste degli ultimi giorni

Sono 2.077 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia. Sono i dati, aggiornati alle 9 di questa mattina, mercoledì 26 luglio. Sono 296 quelli ancora in coda. In totale, sono stati impegnati nelle operazioni 2.900 uomini di cui 17 da fuori regione. In totale sono stati impiegati 500 mezzi di cui 5 provenienti da altre regioni.

Continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco di Milano, dopo la tempesta che nella notte tra lunedì e martedì ha provocato gravissimi danni in città. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 280 interventi, mettendo in campo 140 uomini e 35 mezzi di soccorso, soprattutto rimozione alberi da sede stradale. In supporto sono arrivate anche squadre dei vigili del fuoco dai comandi di Lodi, Genova e Savona.

Oggi è in programma il Consiglio dei ministri sull’emergenza provocata dal maltempo al Nord e dagli incendi al Sud Italia. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha fatto sapere di essere in costante contatto con amministratori locali e istituzioni per verificare la situazione-incendi al Sud e le conseguenze del maltempo al Nord con particolare riferimento alle ripercussioni sui trasporti. Rispetto ai roghi, Salvini si è confrontato con il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto che sta utilizzando con successo dei droni capaci di individuare i piromani. E’ quanto si legge in una nota del Mit.

Annullato concerto di Alex Britti a Milano

Il concerto di Alex Britti in programma questa sera al Castello Sforzesco nell’ambito della rassegna ‘Milano è Viva – Estate al Castello’ è stato annullato a causa dell’evento meteorologico straordinario che ha colpito Milano nella notte del 25 luglio, danneggiando anche alcune strutture del Castello Sforzesco. Lo comunica il Comune di Milano.

Disagi anche in Toscana

L’ondata di maltempo in Toscana ha lasciato disagi in alcune zone, come Pisa e Siena. Decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana per i molti alberi caduti a causa del maltempo. I danni si sono registrati specialmente nel Pisano, soprattutto nell’area attorno al capoluogo, ma anche Tirrenia e di San Giuliano Terme. Oltre 20 gli interventi nella sola area della provincia di Pisa. A Siena ieri il vento ha fatto crollare un albero in carreggiata, provocando la chiusura temporanea dello svincolo di Siena Ovest della Tangenziale Ovest di Siena in direzione Firenze sia in ingresso che in uscita.

