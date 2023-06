Così il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare a margine della festa di Gioventù Nazionale

“Io credo che il profilo del generale Figliuolo sia al di sopra di ogni contestazione. Dopodichè il presidente Bonaccini è libero di esprimere le sue valutazioni, naturalemnte per me sono prive di ogni fondamento”. Così il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci parlando a margine di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale in corso all’Eur. “Crediamo che Figliuolo sia la persona in questo momento più adatta a gestire una ricostruzione”, ha proseguito Musumeci: “Anche perché non basta ricostruire ma farlo per evitare il riproporsi della calamità e quindi ricostruire bene. Io sono convinto farà un ottimo lavoro e che la scelta sia stata oculata e responsabile da parte del presidente Meloni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata