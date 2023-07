Il ministro dell'Interno: "Va un plauso ai soccorsi, continuiamo a rafforzare organici e infrastrutture di soccorso"

In questi giorni si è avuta una “concomitanza eccezionale” di maltempo al Nord e caldo e incendi al Sud, un quadro “molto impegnativo” per i soccorsi che comunque lo hanno “fronteggiato nella maniera più adeguata possibile”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un punto stampa a Como dopo aver partecipato a una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura. “Colgo l’occasione per esprimere anche da parte mia il cordiglio per queste vittime – ha aggiunto – E colgo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti e il plauso alla macchina dei soccorsi che vede in primis i vigili del fuoco ma anche” protezione civile e forze dell’ordine “che in questi casi concorrono in qualche modo come si è visto soprattutto in Sicilia”.

“Credo che abbiamo dato una risposta all’altezza della nostra tradizione di soccorso pubblico ma è allo stesso tempo anche la riprova che quello che stiamo facendo, cioè supportare le politiche del ministero dell’Interno con adeguate risorse perché sia mantenuto alto il livello di efficienza dell’apparato sia dal punto di vista dell’efficientamento dei mezzi che abbiamo ma soprattutto degli organici. Sarà un elemento – ha sottolineato l’inquilino del Viminale – che ci motiverà in più a seguire questa politica di rafforzamento degli organici, rafforzamento del dispositivo delle infrastrutture di soccorso. Il ministero ha un grandissimo investimento sul Pnrr per la ricostruzione dell’intero parco veicolare dei vigili del fuoco anche in una logica di riconversione energetica, quindi saranno mezzi più moderni, performanti e alimentati con sistemi diversi da quelli tradizionali”.

