Il leader di Noi Moderati: "Non è lo strumento adatto a sostenere l'aumento dei salari"

“La priorità del centrodestra oggi è aumentare i salari ma l’opposizione deve dire se vuole usare lo strumento del salario minimo per conquistare qualche voto o confrontarsi nel merito”. Così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi che ha aggiunto: “Per noi il salario minimo non è lo strumento adatto a sostenere l’aumento dei salari. Lo sono la diminuzione del cuneo fiscale, costi zero per gli aumenti che le imprese daranno ai loro lavoratori e una alleanza stretta tra lavoratori e imprese – ha continuato Lupi – Si chiama: contrattazione salariale. Noi vogliamo un dialogo e abbiamo chiesto alle opposizioni di dare il tempo alla commissione di confrontarsi sulle varie proposte. Se l’opposizione vuole la strada dello scontro è ovvio che sarà poi l’Aula a decidere i tempi con cui trattare questo tema“.

