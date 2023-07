La Sicilia alle prese coi roghi, situazione grave a Palermo

E’ emergenza incendi in Sicilia. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte anche a Messina, in località Curcuraci e Tono, dove sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni. Le attività di spegnimento anche nella frazione di Faro Superiore con otto squadre impiegate. Trenta quelle ancora al lavoro martedì mattina a Palermo, dove sono state evacuate diverse case, alcune delle quali raggiunte dalle fiamme.

