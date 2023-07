Il vicepremier: "A volte troppa burocrazia e troppi ostacoli agevolano la corruzione"

La maggioranza interverrà sull’abolizione dell’abuso di ufficio anche per andare in contro alle leggi europee? “Veramente il testo che è stato approvato in commissione Affari europei ribadisce che a livello Ue la questione dell’abuso di ufficio è una facoltà del singolo stato quindi per quanto mi riguarda andiamo avanti anche sulla questione dell’abuso di ufficio che crea danni enormialle amministrazioni pubbliche, non è uno strumento utile alla lotta alla corruzione. A volte troppa burocrazia e troppi ostacoli agevolano la corruzione”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di FI Antonio Tajani risponde ai cronisti fuori Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata