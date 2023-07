Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ricorda il giornalista Andrea Purgatori, scomparso questa mattina: “È stato un grande giornalista, un uomo che ha onorato il giornalismo d’inchiesta in Italia che ha affrontato spesso dei temi molto forti e divisivi, quindi la sua perdita è sicuramente una perdita importante non solo per il mondo del giornalismo ma anche per la democrazia del nostro Paese”, ha detto Mandredi a margine dell’inaugurazione della mostra su Enrico Caruso a Palazzo Reale.

