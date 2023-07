La premier commenta le parole del Guardasigilli, definendolo "un magistrato" che ha espresso una "opinione"

La premier Giorgia Meloni da Palermo torna sulla polemica per le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul tema del concorso esterno, e lo fa parlando alla stampa nel giorno delle commemorazioni per il 31esimo anniversario della strage di via d’Amelio. “Sul concorso esterno Nordio ha risposto ad una domanda, ma ha poi detto che non è una cosa prevista nel programma di governo, che non c’è alcun provvedimento. Le cose che si vogliono fare si fanno e del resto si può evitare di parlare. Nordio forse dovrebbe essere più politico…”, ha detto a margine dell’incontro per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Palermo, alla presenza anche del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Sono opinioni che diventano fatti – prosegue – e le opinioni diventano fatti quando si vuol fare una polemica pretestuosa“, conclude la Meloni.

