“Sul concorso esterno Nordio ha risposto ad una domanda, ma ha poi detto che non è una cosa prevista nel programma di governo, che non c’è alcun provvedimento. Le cose che si vogliono fare si fanno e del resto si può evitare di parlare. Nordio forse dovrebbe essere più politico…”. Così la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a margine dell’incontro per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Palermo, alla presenza anche del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Sono opinioni che diventano fatti – prosegue – e le opinioni diventano fatti quando si vuol fare una polemica pretestuosa”, conclude la Meloni.

