“La decisione della Russia di interrompere l’accordo del Grano è l’ulteriore prova su chi è amico e chi è nemico dei paesi più poveri. Riflettano i leader di quelle nazioni che non vogliono distinguere tra aggredito e aggressore. Usare la materia prima che sfama il mondo come un’arma è un’altra offesa contro l’umanità“. Così in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Jens Stoltenberg. Il segretario generale della Nato ha invitato a cena nella sua residenza la premier italiana a pochi giorni dal vertice di Vilnius. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. L’incontro – precisano le stesse fonti – si è tenuto in formato ristretto: insieme a Meloni presenti il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Francesco Talò, già ambasciatore presso la Nato, e il suo successore, l’attuale rappresentante permanente presso la Nato, Marco Peronaci. Temi in agenda: un consuntivo dopo il vertice di Vilnius, le sfide che attendono l’Alleanza Atlantica nei prossimi mesi in un contesto di guerra sul suolo europeo, il ruolo importante dell’Italia nell’assistenza alla sicurezza dell’Ucraina e nel presidio dei confini dell’Alleanza.

“È stato bello incontrare la prima ministra Giorgia Meloni di nuovo dopo il Summit Nato della scorsa settimana. L’ho ringraziata per i contributi chiave dell’Italia alla Nato e per il sostegno incrollabile all’Ucraina. Abbiamo discusso della risposta della Nato alle sfide provenienti da tutte le direzioni, compreso il terrorismo e l’instabilità nel fronte Sud”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, su Twitter dopo l’incontro a Bruxelles con la premier Giorgia Meloni.

Great to meet Prime Minister @GiorgiaMeloni again after last week’s #NATOSummit. I thanked her for #Italy‘s key contributions to #NATO & unwavering support to #Ukraine. We discussed NATO’s response to challenges from all directions, including terrorism & instability in the south. pic.twitter.com/YK4HPsr6MN

