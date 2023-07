Il sindaco di Milano ha parlato della protesta delle opposizioni

“Non bisogna pensare che siano discussioni serene e costruttive, su queste cose si strumentalizza, quindi come previsto”. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in riferimento alla bagarre nell’aula del consiglio comunale di lunedì, in cui le opposizioni in protesta hanno chiesto la sua presenza. Per Sala è andata “come avevo previsto, infatti era per questo motivo che non volevo esserci prima dei funerali, perché tanto quelle discussioni diventano comunque una bagarre”. Il sindaco conclude: “Detto ciò io mi auguro che i funerali si possano fare verso il fine settimana, ovviamente non nel fine settimana, e poter riferire lunedì in consiglio comunale”.

