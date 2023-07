Il ministro della Salute: "Mettere in atto le precauzioni necessarie"

“Credo che sia importante avere molta attenzione per i lavoratori soprattutto in questi giorni di grande caldo. Bisogna mettere in atto le precauzioni necessarie come bere molta acqua e se possibile evitare lavori estremi nelle ore più calde”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’Assemblea Nazionale Coldiretti a Roma.“Le richieste dei sindacati? Ricordo che quest’anno stiamo vedendo un picco di caldo ma l’anno scorso ad esempio il periodo di caldo è stato più lungo e con picchi anche più alti. Vediamo come evolve la situazione. La temperatura dovrebbe scendere verso fine settimana e speriamo sia così” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

