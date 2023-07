Il presidente del M5s: "Le parole di Meloni non bastano"

“Vorremmo un chiarimento dal governo. Quando Meloni dice ‘mi concentrerei su altre priorità‘ non ci basta. Vorremmo che fosse chiarita la posizione del governo. Cosa significa? Che per il momento non è questa la priorità ma la tireranno fuori più avanti?”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti sul concorso esterno in associazione mafiosa. “Per noi questo è un limite invalicabile – ha aggiunto Conte -. Vogliamo iniziative per rafforzare la lotta alla mafia e i presidi di legalità, non assistere a uno stillicidio per cui giorno dopo giorno si smantellano questi presidi”.

