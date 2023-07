I giornalisti hanno aspettato la premier in una zona transennata

E’ andata avanti per circa un’ora la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Pompei. I rappresentanti del Governo hanno visitato anche la Casa delle Nozze d’Argento accompagnati dal direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel. I cronisti non hanno potuto accedere al sito hanno dovuto aspettare la premier in una zona transennata, al sole, per circa un’ora, da mezzogiorno all’una. Non sono mancate le proteste e il via vai con le bottiglie d’acqua e grandi ombrelli bianchi parasole per evitare che qualcuno si sentisse male. Una giornalista locale si è rivolta al ministro Sangiuliano minacciando di rivolgersi all’ordine. La premier si è poi fermata per rispondere ad alcune domande.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata