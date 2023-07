Il Commissario all'Economia: "No effetti dal voto in Spagna, mantenere tempi ed equilibrio"

Accordo sulla riforma del Patto di Stabilità Ue entro la fine dell’anno. Ne è convinto il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Per quanto riguarda i tempi della riforma” del Patto di Stabilità, “le elezioni (in Spagna) potrebbero rendere le cose tecnicamente più difficili, ma sono determinato e ottimista sul fatto che possiamo raggiungere un accordo entro la fine dell’anno” ha detto, al suo arrivo al Consiglio Ecofin. “Ovviamente, niente è semplice. “Abbiamo sempre le elezioni nell’Unione europea e in questo caso coinvolgono anche il paese che ha la presidenza di turno dell’Unione, ma non penso che dovremmo avere un effetto. Spesso votiamo in diversi Stati membri” ma non c’è “l’idea che questo stia bloccando la nostra attività”, ha ribadito.

“Oggi avremo la nostra prima discussione sotto la Presidenza spagnola sulla riforma delle nostre regole fiscali. Consentitemi di ringraziare la Presidenza spagnola per il contributo a restringere le questioni principali che dobbiamo negoziare sull’architettura istituzionale, le garanzie comuni, lo spazio fiscale per gli investimenti e l’applicazione. Penso che ciò potrebbe fornire ai ministri l’opportunità di avere una discussione più chiara e di identificare le questioni su cui nelle prossime settimane possiamo compiere progressi” ha aggiunto. “Due cose sono essenziali: primo il tempo perché questo accordo deve essere trovato entro la fine dell’anno e secondo l’equilibrio. La Commissione ha messo sul tavolo una proposta equilibrata. Naturalmente, siamo pronti a sostenere tutti gli sforzi per cambiare, modificare, trasformare sostanzialmente questa proposta, a condizione che venga mantenuto l’equilibrio”, ha precisato.

