Il ministro degli Esteri: "Risultato arrivato grazie a Italia"

In merito alla questione migratoria “c’è un impegno europeo e anche un’attenzione forte della Nato. Domenica si arriverà a firmare un accordo tra la Commissione europea e la Tunisia per un’azione di sostegno comunitario. Un risultato arrivato grazie al lavoro del nostro Paese, ci sarà anche la presidente del Consiglio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento ‘Una nuova strategia per il Mediterraneo’. “Credo che si dia un segnale importante alla Tunisia, in favore della stabilità e della crescita di tutto il continente africano”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata