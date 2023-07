Il ministro degli Esteri: "Avanti su un percorso che tuteli industria e agricoltura"

(LaPresse) “Bisogna fare il trilogo il percorso legislativo non si è concluso. Noi non siamo favorevoli a una visione ideologica della lotta al cambiamento climatico, quindi non abbiamo votato a favore, il governo, attraverso il ministro Pichetto, disse che non era a favore, adesso vediamo al trilogo cosa succederà, alcune cose che riguardano l’agricoltura, non ci sono più, però noi intendiamo andare avanti lungo un percorso che tuteli l’industria e l’agricoltura sia pure con un forte impegno nella lotta contro il cambiamento climatico. Ripeto una visione pragmatica ma non ideologica”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Confagricoltura, parlando della legge sul ripristino della natura votata dal Parlamento europeo e delle altre iniziative per contrastare i cambiamenti climatici.

