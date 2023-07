La premier dal vertice di Vilnius

“Ovviamente si è parlato molto di Ucraina, abbiamo oggi inaugurato questo nuovo importante Consiglio Nato-Ucraina, con la presenza del presidente Zelensky. Abbiamo continuiamo a lavorare per favorire le condizioni per un processo negoziale che porti a una pace giusta e duratura”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius.”È evidente per come la vediamo noi che senza adeguate garanzie di sicurezza per l’Ucraina sia molto più difficile arrivare alla pace. Atteso che, come noi sappiamo, la Russia in passato ha molto spesso violato i patti che aveva sottoscritto. Quindi il tema delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina è un tema propedeutico anche a favorire il processo di pace“, ha aggiunto.

