È stato realizzato dall'artista aleXsandro Palombo che chiude il trittico di opere dal titolo 'Self-Made Man'

Un murale ritraente Silvio Berlusconi, dal titolo ‘Self-Made Man goes away!’, è apparso questa mattina in via Volturno 34 a Milano, dopo che la scorsa settimana anche l’ultima opera a lui dedicata era stata vandalizzata in pochissime ore. Così l’artista contemporaneo aleXsandro Palombo chiude il trittico di opere dal titolo ‘Self-Made Man’. Il primo murale era stato realizzato nel quartiere Isola di Milano davanti alla casa d’infanzia del Cavaliere, a due settimane dalla sua morte. Nell’arco di 48 ore l’opera era stata prima vandalizzata con scritte offensive e ingiuriose, poi ripulita dai residenti e infine rimossa. La scorsa settimana era apparso un altro ritratto dell’ex presidente del Consiglio: ‘Self-Made Man is back!’. Anche questo, però, è stato deturpato.

