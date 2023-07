Non è passato l'ordine, a firma del dem Cuperlo, che prevedeva una campagna informativa contro l'evasione e aveva ricevuto il parere favorevole dell'esecutivo

Con 148 voti contrari e 131 favorevoli l’Aula della Camera ha respinto un ordine del giorno alla delega fiscale presentato dal Pd e che aveva ricevuto il parere favorevole da parte del governo. L’odg, a firma del deputato dem Gianni Cuperlo, prevedeva una campagna informativa contro l’evasione fiscale e, dopo la sua presentazione, la deputata Augusta Montaruli di FdI è intervenuta per annunciare il voto contrario del suo gruppo. “Prendiamo atto che la maggioranza ha sfiduciato il rappresentante del governo“, ha detto in Aula la capogruppo del Pd Chiara Braga, rivolgendosi al sottosegretario all’Economia Federico Freni che, dopo il voto, ha lasciato l’aula per un breve periodo. “Mi dispiace se Freni si allontana: volevo esprimergli la nostra solidarietà visto che aveva espresso un parere favorevole su un ordine del giorno del tutto ragionevole, ma la sua maggioranza lo ha smentito con questo voto”.

