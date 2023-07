Le parole del ministro della Difesa

“Il mio pensiero? L’Italia ha aderito alla Convenzione sulle munizioni a grappolo, che ne vieta l’uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio. Ero sottosegretario alla Difesa, nel 2011, quando la ratificammo. PS I Russi le usano da sempre. Anche in Ucraina. Dall’inizio”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato l’invio delle controverse munizioni a Kiev, il cui governo ha però precisato che non saranno utilizzate in territorio russo.

